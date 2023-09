Cristiano Ronaldo assiste para o primeiro golo de Otávio pelo Al Nassr: veja a jogada incrível

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional português Otávio estreou-se este sábado a marcar em jogos pelo Al Nassr, com o médio ex-FC Porto a fazer o terceiro golo da turma liderada Luís Castro. O antigo jogador dos dragões bem pode agradecer a Cristiano Ronaldo, colega de Seleção Nacional, que não hesitou em servir o companheiro de equipa quando se encontrava em boa posição para fazer o remate e tentar a sua sorte. Foi a segunda assistência do craque luso no encontro. Neste momento, o Al Nassr já vence por 4-1 (siga o jogo).