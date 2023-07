Cristiano Ronaldo decisivo na primeira vitória oficial ao Al Nassr em 2023/24

O Al Nassr de Luís Castro alcançou esta segunda-feira a primeira vitória oficial da temporada 2023/24 ao bater, com um golo de Cristiano Ronaldo, os tunisinos do Monastir por 4-1, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo C da Taça dos Clubes Campeões Árabes.Ao contrário do primeiro jogo nesta competição, Cristiano Ronaldo foi lançado pelo treinador português na equipa titular e revelou-se determinante para a formação de Riade estrear-se a vencer na prova, depois do empate (1-1) com o Al Shabab na primeira ronda.O craque português apontou o primeiro golo oficial da época ao minuto 74, numa altura em que o encontro estava empatado (1-1), depois do golo inaugural de Anderson Talisca (42') e do autogolo de Al Oujami já no decorrer do segundo tempo (66'). Já perto do final, Al Amri (88') e Al Aliwa, após assistência de Talisca, aos 90', viriam a fixar o resultado final em 4-1.Com este golo, Cristiano Ronaldo leva agora 22 temporadas consecutivas a marcar em jogos oficiais - um registo deveras impressionante - e o Al Nassr assume a liderança, ainda que partilhada, do Grupo C. A turma de Luís Castro soma os mesmos quatro pontos que o Al Shabab. Zamalek (Egito) e Monastir (Tunísia) são 3.º e 4.º classificados, respetivamente.