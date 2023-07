Cristiano Ronaldo falha estreia de Luís Castro no Al Nassr

Será ainda sem Cristiano Ronaldo - que se junta esta semana aos trabalhos, tal como o reforço Brozovic - que o Al Nassr se estreará esta noite (20h30) na pré-época, num duelo frente ao Alverca no Municipal de Albufeira. Será também o primeiro teste de Luís Castro ao leme do clube saudita, com o qual trabalha há uma semana num estágio no Algarve depois de ter deixado o Botafogo. O técnico português dirigiu ontem mais uma sessão de treinos no resort 'Pine Cliffs', onde a comitiva saudita está instalada. Por seu turno, Cristiano Ronaldo também já está no Algarve... mas ainda a gozar os últimos dias de férias com a família em Vilamoura.

Além do particular de hoje, o Al Nassr terá outros três duelos em solo português: frente ao Farense (dia 14) e depois na Algarve Cup, diante de Celta de Vigo (17) e Benfica (20). A equipa segue daí para uma digressão no Japão, onde tem jogos marcados diante de PSG (25) e Inter (27).