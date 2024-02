Cristiano Ronaldo vai mesmo a jogo frente a Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo vai defrontar na quinta-feira o Al Hilal de Jorge Jesus, um duelo que decidirá o vencedor da Riade Cup, torneio triangular que juntou ainda o Inter Miami de Lionel Messi. O craque português, que ontem celebrou 39 anos [ver página 29], está completamente recuperado da lesão muscular que obrigou o Al Nassr a cancelar a digressão na China. Porém, a maior desilusão acabou por ser a ausência de CR7 no tão aguardado duelo frente a Messi. Mesmo com o seu maior craque sentado na tribuna, o Al Nassr cilindrou a equipa da MLS por 6-0.

O avançado regressa aos relvados mais motivado do que nunca. Sem competir há mais de um mês, devido à paragem de inverno no campeonato saudita, CR7 sabe da importância que o dérbi tem para o clube e para os adeptos, ainda que se trate de um particular. Depois de lhe terem cantado os parabéns no início do treino de ontem, o craque cortou o bolo e depressa atirou em bom português: "Bora treinar!"

Tira-teimas

O duelo de quinta-feira na Kingdom Arena, a nova casa do Al Hilal, volta a juntar os dois principais candidatos à conquista do campeonato. No primeiro confronto da época entre as duas equipas, a vitória sorriu a Luís Castro. Triunfo por 2-1, após prolongamento, com bis de CR7 na final da Taça dos Campeões Árabes.

Mais recentemente, o Al Hilal de JJ puxou dos galões na corrida pelo título ao bater o Al Nassr por 3-0, aumentando para sete pontos a vantagem sobre o rival. Jorge Jesus, que soma 20 vitórias consecutivas em jogos oficiais (recorde na Arábia Saudita), já poderá contar com Bono, guarda-redes marroquino que regressou da CAN.

O Al Hilal vem de um triunfo por 2-1 no particular frente ao Al Gharafa. Só a vitória interessa frente ao Al Nassr, uma vez que a equipa de CR7 tem melhor diferença de golos neste torneio.



Vítor Pereira já dirige Al Shabab



Vítor Pereira realizou o primeiro treino ao leme do Al Shabab. O treinador português assumiu o comando da equipa de Riade, sucedendo no cargo ao croata Igor Biscan. A sessão de trabalho já contou também com Rakitic, reforço de inverno sonante para Vítor Pereira, que procura subir do 11º lugar do campeonato saudita. O Al Shabab volta a entrar em ação no dia 16 frente ao Damac.