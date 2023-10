Diretor do Al Nassr admite: «Trazer Ronaldo para a Arábia foi um choque para o futebol mundial»

Marcelo Salazar considerou em declarações ao 'Globo Esporte' que a chegada de Cristiano Ronaldo à Arábia Saudita foi fundamental para abrir as portas do futebol saudita a outros craques. O brasileiro, antigo jogador de futsal que se naturalizou português, é diretor executivo do Al Nassr e esteve envolvido não só na contratação de CR7 como também na de Luís Castro, o atual treinador da equipa."Foi uma uma jogada muito ambiciosa do nosso clube. Eu diria brilhante. Porque trazer um jogador da magnitude do Cristiano Ronaldo para a Arábia realmente foi um choque para o futebol mundial. E esse efeito abriu portas para que seis meses depois jogadores como Karim Benzema, Kanté, Roberto Firmino, Neymar ou Malcom também tenham decidido jogar aqui", explicou Salazar.A atuação de Ronaldo e Georgina nas redes sociais também passou uma imagem de normalidade. "Ele trouxe visibilidade à liga e é lógico que a partir do momento em que se vê que não é só o jogador, mas também a família... O Cristiano Ronaldo está aqui com a família, os filhos estudam em colégios de cá, e as famílias dos outros jogadores pensam 'se eles vivem lá, nós também podemos'."Salazar abordou também a contratação de Luís Castro, que trocou o Botafogo pelo clube saudita. "Tanto ele como o resto do staff foram bem recebidos e eles acolheram também o clube e o trabalho. Já tinham uma certa experiência aqui, porque tinham passado pelo mundo árabe antes do Botafogo", frisou, acrescentando: "O Luís é um treinador de altíssimo nível há muito tempo e o Al Nassr olha sempre para treinadores assim."