Estreante Mané rendido a Cristiano Ronaldo

Sadio Mané realizou o primeiro jogo com a camisola do Al Nassr no empate (1-1) com o Zamalek e recorreu às redes sociais para destacar a estreia. Mas a mensagem do avançado senegalês, que foi contratado neste mercado de verão ao Bayern Munique, por 30 milhões de euros, dirigiu-se também a... Cristiano Ronaldo, autor do golo (87’) que salvou a formação orientada por Luís Castro da eliminação na Taça dos Campeões Árabes.

"Abriu-se uma nova página da história! Parabéns pelo teu golo, grande homem Cristiano! Estamos na próxima ronda. Obrigado aos adeptos do Al Nassr pelo incrível apoio", escreveu Mané, que entrou ao intervalo, jogou toda a 2ª parte no ataque do Al Nassr e deu sinais muito positivos a Luís Castro. De resto, o atacante de 31 anos deverá ser a principal novidade no onze do conjunto de Riade para o duelo relativo aos quartos de final, amanhã, com o marroquinos do Raja Casablanca.