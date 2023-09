Fabiano Flora estreia-se com goleada ao comando da Al Kholood

Fabiano Flora, treinador português, de 38 anos, estreou-se com uma goleada no comando do Al Kholood, na Division One da Arábia Saudita. O triunfo, por 5-0, no terreno do Al-Batin, equipa despromovida esta temporada ao segundo escalão do futebol saudita, permitiu ao conjunto da cidade de Ar-Rass ascender à 13.ª posição, quando estão disputadas quatro jornadas.A verdadeira 'prova de fogo' do jovem técnico está marcada para 23 de setembro, dia em que o Al Kholood defronta o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, em jogo da Taça do Rei. Recordar que na equipa do antigo treinador do FC Porto atuam, entre outros, Karim Benzema, Ngolo Kanté, Fabinho ou Jota.Esta é a segunda época do técnico português no futebol da Arábia Saudita, depois de em 2022/23 ter comandado o Al-Sahel e o Al-Najma. Afonso Taira, antigo médio de B SAD e Casa Pia, é o único português às ordens de Fabiano Flora.Ao intervalo, o Al-Kholood já vencia, por 2-0 (golos de Al Dosari e Roberto Díaz), dilatando a vantagem na etapa complementar por intermédio de Armenteros, Ahmed Yasin e Mazen Al Suwailen.