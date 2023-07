Fabinho pode ter transferência para o Al Ittihad em risco por causa... dos seus cães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, continua a fazer todos os possíveis para assegurar a contratação de Fabinho e, apesar de nas últimas horas a imprensa inglesa ter avançado que a transferência estava muito perto de se concretizar, o negócio poderá ter de esperar um pouco mais. E tudo por causa... dos cães do brasileiro.Ora, Fabinho, que vive em Inglaterra, tem dois bulldogs franceses, raça considerada perigosa na Arábia Saudita e proibida naquele país, tal como outras como rottweilers ou pitbulls.Nesse sentido, avançam várias fontes em Inglaterra, o médio está com dificuldades em completar a documentação que os animais precisam de ter para viajarem, algo que está a levar a um impasse nas negociações.Recorde-se que Fabinho, de 29 anos, tem contrato com o Liverpool até 2026. Caso se junte à equipa orientada por Nuno Espírito Santo, o jogador será companheiro de equipa de outros craques como Benzema, Kanté ou Jota.