Fabio Capello: «Cristiano Ronaldo é uma máquina, a sua gasolina são os golos»

Fabio Capello não chegou a trabalhar com Cristiano Ronaldo no Real Madrid nem noutro clube, mas acompanha o percurso de CR7. E numa entrevista ao jornal 'Marca' o treinador italiano não se mostra surpreendido por o craque português marcar mais de 50 golos aos 38 anos."Depende de onde jogas", explica Capello quando confrontado com a elevada eficácia do avançado em 2023.E quando lhe dizem que há outros craques a jogar na Arábia Saudita que não têm estes números, o italiano atira: "Tu sabes que o Ronaldo é uma máquina. A sua gasolina são os golos. Esse continua a ser o seu mérito, que se mantém com o passar dos anos."