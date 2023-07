Fernando Santos na mira do Al Shabab

Seis meses depois de ter assumido o leme da seleção polaca, Fernando Santos está a ser associado pela imprensa local à saída... de forma a rumar à Arábia Saudita para treinar o Al Shabab. A hipótese ganhou força nos dois países durante o dia de ontem, ainda que a federação polaca se tenha apressado a colocar água na fervura. "O selecionador está de férias. Na semana passada esteve na Polónia para ver a Supertaça e não deu qualquer sinal sobre uma mudança nos seus planos profissionais", lê-se num curto comunicado publicado nas redes sociais. Apresentado no final de janeiro, Fernando Santos tem contrato até 2026, mas tem sido alvo de muita contestação depois de duas derrotas nos três primeiros jogos de qualificação para o Euro’2024.

Marco Silva rejeita Al Ahli

Mais longe do futebol saudita está Marco Silva que, apurou Record, rejeitou uma segunda proposta do Al Ahli, que oferecia 46 M€ por época ao português e estava disposto a pagar ao Fulham os mais de 6 M€ da cláusula de rescisão. No sábado, o técnico tinha confirmado que recebera uma oferta do Al Ahli, sem revelar se a tinha aceitado ou não. Sabe-se agora que seguirá para uma terceira época ao leme dos cottagers.