Final entre Al Nassr de Ronaldo e Al Hilal de Jorge Jesus vai ser transmitida em direto na CMTV

A CMTV vai transmitir sábado (16 horas) em direto, e em exclusivo para Portugal, a final da Taça dos Campeões Árabes, entre o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e o Al Hilal, de Jorge Jesus.O encontro poderá ser visto no canal do Correio da Manhã, com a narração de Paulo Catarro e os comentários de José Manuel Freitas.Frente a frente vão estar duas das equipas mais poderosas da Arábia Saudita e que têm portugueses como figuras principais. O Al Nassr, treinado por Luís Castro, ganhou nas meias-finais aos iranianos do Al Shorta por 1-0, com um golo de Cristiano Ronaldo de penálti.Já o Al Hilal, clube para o qual Jorge Jesus voltou neste verão, derrotou o Al Shabab, igualmente da Arábia Saudita, por 3-1. O médio internacional português Rúben Neves foi titular.