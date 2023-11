Gerrard chega à Liga Saudita e esquece Messi: agora diz que o melhor de sempre é Ronaldo

Steven Gerrard foi para a Arábia Saudita treinar o Al Ettifaq e parece que mudou de opinião sobre quem é o melhor jogador de sempre. No ano passado, numa entrevista a Gary Neville, em Inglaterra, não tinha dúvidas em apontar Lionel Messi, mas agora fala em Cristiano Ronaldo."A chegada do 'GOAT ['Greatest Of All Time', melhor de todos os tempos], como chamamos ao Cristiano, em janeiro, foi obviamente uma grande contratação, ainda tinha muito futebol para oferecer", disse o treinador, antigo futebolista do Liverpool, numa entrevista à Liga Saudita."Já há algum tempo vinha a analisar os resultados do Cristiano Ronaldo, a ver muitos jogos e alguns dos seus melhores momentos", elogiou Gerrard, aplaudindo a chegada do português à Arábia Saudita. "A partir desse momento, a liga tornou-se popular, bem como tema de conversa em todo o Mundo."Mas há um ano Gerrard tinha outra opinião: "Para mim o Lionel Messi é o melhor", admitia na conversa com Gary Neville.