Gil Dias, extremo do Estugarda, está a caminho do Al Khaleej, clube do escalão principal da Arábia Saudita treinado por Pedro Emanuel. O luso faz testes médicos esta semana, juntando-se depois ao plantel onde já estão Pedro Rebocho, Pedro Amaral, Ivo Rodrigues e Fábio Martins.