Golo de ex-Rio Ave e Santa Clara 'trama' Al Ittihad de Espírito Santo na visita ao Al Shabab

Vai de mal a pior a temporada do campeão saudita. O Al Ittihad, orientado pelo português Nuno Espírito Santo, complicou ainda mais as contas da corrida pelo bicampeonato ao perder esta sexta-feira, por 1-0, na visita ao terreno do Al Shabab. O único golo da partida foi apontado ao minuto 14, pelo brasileiro Carlos Júnior, antigo jogador de Rio Ave e Santa Clara.

Com este resultado, o Al Ittihad, segue no 6.º lugar do campeonato, com os mesmos 21 pontos e aumenta para cinco o número de jornadas consecutivas sem vencer na prova. O clube de Jeddah, que poderá ainda terminar esta 12.ª ronda no 7.º posto - isto caso o Al Ettifaq vença este sábado na receção ao Al Raed -, está agora a 11 pontos do atual líder do campeonato, o Al Hilal de Jorge Jesus, e a quatro do vice-líder, o Al Nassr de Luís Castro, Otávio e Cristiano Ronaldo.

Já o Al Shabab é 9.º classificado, com 15 pontos.