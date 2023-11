Guarda-redes do Al Hilal e a provocação de Cristianinho: «Vamos ver quando o meu pai te marca mais golos»

Yassine Bono, guarda-redes marroquino que é treinado por Jorge Jesus no Al Hilal, contou numa entrevista ao canal argentino 'DavooXeneizeJRR' uma curiosa conversa que teve com o filho de Cristiano Ronaldo.O jogador, que em Espanha defendeu a baliza do Girona, do Saragoça e do Sevilha, recorda que tudo começou num jogo frente ao Real Madrid. "Lembro-me que o Cristiano marcou-me quatro golos no Santiago Bernabéu e depois do jogo o filho dele disse-me: 'o meu pai marcou-te quatro golos'. Agora o miúdo cresceu, está na Arábia Saudita com ele. Há pouco tempo disse-me 'Bono, vamos ver quando é que o meu pai te marca mais golos'."O internacional marroquino, que admite ser adepto do futebol argentino, não deixou, todavia, de elogiar Messi. "É o jogador mais difícil que enfrentei. De repente aparecia na área e marcava. O jogo perdeu muitas particularidades e técnica. Não quero dizer que não atraia espectadores, mas já não há a paixão para ver um jogador específico como havia antes com o Messi."