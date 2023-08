Hoje é a vez de Cristiano Ronaldo buscar a sorte

O Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo vai esta tarde (16 horas) à procura da qualificação para os quartos de final da Taça dos Campeões Árabes, enfrentando os egípcios do Zamalek em Taif. À entrada para a 3ª e última jornada, o emblema do CR7 lidera o Grupo C com 4 pontos, tantos quantos o Al Shabab de Marcel Keizer, que defronta o lanterna-vermelha Monastir (ainda não pontuou) em Al Baha. O Zamalek segue com 3 pontos, bastando assim um empate ao Al Nassr para seguir em frente.

Luís Castro pretende, no entanto, fechar a fase de grupos com uma vitória, capitalizando os juros provenientes da goleada (4-1) ao Monastir na 2ª jornada. Essa partida marcou a estreia a marcar de Cristiano Ronaldo em 2023/24, tendo Talisca assinado um golo e uma assistência.