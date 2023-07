Ighalo: «Ronaldo ganhou 100 vezes mais do que eu na vida e, mesmo assim, foi para a Arábia Saudita»

Sem clube desde que o seu vínculo com o Al Hilal terminou na época passada, o avançado nigeriano Odion Ighalo abordou a recente invasão de jogadores europeus no futebol saudita, considerando que nenhum destes futebolistas se muda para o país árabe por paixão ao jogo. Na ótica do dianteiro, que na época passada foi o melhor marcador da Liga saudita - e mesmo assim não renovou... -, todos eles vão à procura do dinheiro. O que, na sua opinião, faz todo o sentido quando falamos de jogadores em final de carreira."Quando és jovem, sim, jogas por paixão. Nessa altura, não te importas com o dinheiro. Mas na minha idade, estou na fase final da minha carreira, não sei quantos anos mais terei. Se será um, dois ou aqueles que Deus quiser. Se que não serão mais do que três anos. Joguei por paixão durante toda a minha vida, agora é por dinheiro. Não sou um desses que diz que veio por paixão. Mano, é por dinheiro. No final de contas, é dinheiro. O Ronaldo ainda está a jogar por paixão? Ele ganhou 100 vezes mais do que eu ao longo da sua vida e mesmo assim veio para a Arábia Saudita. Ele fê-lo por paixão? Foi por dinheiro, mano", atirou o dianteiro, em conversa com o canal de youtube 'OmaSportsTV'.