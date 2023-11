Jorge Jesus celebra goleada histórica: «Não é uma vingança»

Orientado por Jorge Jesus, o líder Al Hilal esmagou (9-0) o lanterna-vermelha Al Hazem na 14ª jornada da Saudi Pro League e recolocou em 4 pontos (38/34) a vantagem em relação ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo, rival que irá enfrentar na próxima sexta-feira. Jorge Jesus igualou a maior goleada da história da prova, que pertencia também ao Al Hilal desde 1979 (9-0 ao Riad). JJ já tinha vencido pelo mesmo resultado (9-0 ao Al Drae em 2019), aquando da primeira passagem pelo Al Hilal, mas então a contar para a Taça do Rei. O luso nunca ganhara por números tão dilatados enquanto visitante! Somou agora o 20.º jogo seguido sem perder (17V e 3E), contando com todas as competições. Alcançou a 12.ª vitória consecutiva, tendo sofrido só 1 golo nesta série."Foi um resultado histórico! Nunca ficámos satisfeitos, quisemos sempre fazer mais golos. Na minha primeira passagem pelo Al Hilal só perdi uma vez, precisamente diante deste adversário, mas isto não constituiu uma vingança. Este jogo vale os mesmos três pontos do que o do Al Nassr. Aliás, agora só estamos focados no duelo com o Navbahor (terça-feira para a Champions)", frisou JJ após o jogo em que Malcom fez um hat trick e Rúben Neves duas assistências.