Jorge Jesus deu palestra a 120 treinadores sauditas

Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, deu ontem em Riade uma palestra para cerca de 120 treinadores sauditas com base no tema ‘a teoria e a prática no futebol’, centrando os cerca de 45 minutos de intervenção na elaboração do Modelo de Jogo. Com uma plateia muito entusiasta, o treinador português passou depois quase uma hora a responder a questões colocadas pelos técnicos locais, muito curiosos por saber a opinião do amadorense, essencialmente, em matérias que se ligavam diretamente com problemas que sentiam no dia a dia de trabalho nos clubes.