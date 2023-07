Jorge Jesus e Rúben Neves pedem tempo: «Ainda estamos a implementar as ideias»

O Al Hilal defronta hoje os qataris do Al Sadd, na 2ª jornada Taça dos Campeões Árabes, depois de um nulo na 1ª ronda frente ao Al Ahly Tripoli. Jorge Jesus confessou que ainda não chega no ponto ideal. "Cometemos alguns erros no primeiro jogo, mas é normal nesta fase da época. Ainda estamos a implementar as ideias que temos para a equipa e precisamos de tempo e treino. Só tivemos uma sessão para preparar o jogo, mas montámos a tática mais indicada", lançou o técnico. A acompanhá-lo estava Rúben Neves: "O objetivo é estar melhor do que no primeiro jogo. A nossa filosofia passa por ganhar todas as provas e estamos a trabalhar para chegar a esse nível."

Al Ahli goleado na Alemanha

Ainda sem Mahrez, mas com Mendy e Roberto Firmino no onze, o Al Ahli foi ontem goleado (2-6) pelo Heidenheim, da Bundesliga alemã.