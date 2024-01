Jorge Jesus: «Estamos a implementar uma cultura de vitória»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Jesus era um homem feliz no final do triunfo (4-3) frente ao Inter Miami. Nada habituado a pausas de inverno nos campeonatos, o treinador português ficou descansado ao constatar que o Al Hilal mantém a atitude vencedora demonstrada na primeira metade da época.

"O que mais gostei foi da seriedade com que encarámos este jogo. Era um particular, mas viu-se um grande compromisso tático e bons índices físicos, apesar da interrupção. O desejo de vencer refletiu-se até nas celebrações. Estamos a implementar uma cultura de vitória neste clube", analisou.

Árbitra em campo

A organização do torneio convidou a árbitra brasileira Edina Alves para o jogo de ontem, sinal dos ventos de mudança que a Arábia Saudita quer mostrar ao resto do Mundo. Foi apenas há seis anos que as mulheres foram autorizadas a conduzir naquele país.