Jorge Jesus já deu o treino no Al Hilal

Aí estão os primeiros passos de Jorge Jesus no regresso ao Al Hilal. Depois de se ter reunido com todo o plantel na terça-feira, o técnico português orientou ontem as duas primeiras sessões de trabalho no emblema saudita, que continua a realizar o estágio de pré-temporada em solo austríaco. A componente física foi posta à prova com um exigente treino de resistência, mas também houve tempo para exercícios com bola. O emblema de Riade vai disputar cinco particulares, o primeiro já amanhã com o Atus Velden. A estreia oficial está agendado para 27 de julho frente aos líbios do Al Ahly Tripoli, na Taça dos Campeões Árabes.