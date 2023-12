Laporte recusa deixar Arábia Saudita para rumar ao Real Madrid

O Real Madrid está no mercado de forma desesperada em busca de um novo defesa central e um dos rumores dos últimos dias apontou Aymeric Laporte como um dos nomes considerados pela estrutura técnica. A ideia seria um empréstimo até final da temporada, mas ao que tudo indica essa possibilidade não tem pernas para andar, especialmente porque o defesa espanhol não tem qualquer interesse em deixar o Al Nassr. E nem mesmo a possibilidade de jogar no Real Madrid o faz mudar de ideias.Segundo a 'Marca', Laporte está feliz nos sauditas e o clube de Cristiano Ronaldo também não tem muito interesse em libertar temporariamente um jogador pelo qual investiu 25 milhões de euros no verão e com o qual rubricou um vínculo válido até 2026.