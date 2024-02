Luís Castro confirma Cristiano Ronaldo para duelo frente a Jorge Jesus

Luís Castro dissipou qualquer dúvida que pudesse haver sobre a utilização de Cristiano Ronaldo no jogo de hoje frente ao Al Hilal e que decide o vencedor da Riade Cup. "Ele está pronto para jogar", disse o técnico na antevisão. O craque português sofreu uma lesão muscular que o impediu de participar na digressão do Al Nassr na China e de defrontar o Inter Miami, jogo que era encarado com muita expectativa devido ao reencontro com Messi, algo que não se sucedeu.

Depois de golear o Inter Miami por 6-0, um empate basta ao Al Nassr para vencer o torneio triangular devido à diferença de golos. "Preparei a minha equipa para vencer este jogo", garantiu Luís Castro que respira confiança no discurso: "Desde a minha chegada, jogámos a Liga dos Campeões Asiática e estamos invictos. Jogámos contra o Inter Miami e vencemos. Podemos jogar contra qualquer equipa em qualquer estádio do mundo e podemos vencer."

Elogios de Jorge Jesus

Num grande momento está também o Al Hilal. A equipa de Jorge Jesus soma 20 vitórias seguidas em jogos oficiais, série que poderá retomar no regresso da liga saudita. "A rivalidade entre o Al Nassr e o Al Hilal é muito forte", disse Jesus na antevisão. "Quero que Ronaldo jogue. Este é um jogo de espetáculo e ele é dos melhores do Mundo. Portanto, espero que ele jogue. Vai ser um bonito jogo de preparação", referiu o técnico português.

Este é o terceiro dérbi esta temporada. O Al Nassr venceu na final da Taça dos Campeões Árabe por 2-1, mas perdeu (0-3) para o campeonato.