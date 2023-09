Luís Castro e a derrota com o Benfica em julho: «Talvez hoje fosse um jogo mais equilibrado»

Luís Castro partiu hoje ao fim de tarde para Ríade, depois de uns dias de descanso passados no norte do país junto da família. À conversa com os jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o técnico falou fez o comparativo entre a liga saudita e a portuguesa, lembrando a derrota frente ao Benfica na pré-época."A liga saudita tem qualidade e está associada aos melhores jogadores do Mundo. É uma liga que está a crescer. As melhores equipas - Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli e Al Ittihad - conseguiriam um jogo equilibrado frente às melhores equipas portuguesas. Vão dizer que ‘sim, mas levaste cinco do Benfica no início da época’ . Levámos cinco e perdemos bem [o Benfica venceu o jogo por 4-1]. Podíamos ter perdido até por mais. Projetando aquilo que fomos na altura e aquilo que somos hoje, talvez fosse um jogo bastante equilibrado", disse o técnico.Na altura, no particular disputado no Estádio do Algarve, ainda não tinham chegado alguns reforços de luxo para o vice-campeão saudita, casos de Otávio, Mané ou Laporte."As ligas estão num nível bom, embora o potencial de cada uma… a liga saudita se evoluir para aquilo que se espera, poderá passar para outro patamar."