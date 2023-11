Luís Castro é o treinador com mais vitórias a nível mundial em 2023

Luís Castro vai ficar com 2023 marcado para sempre na memória como um dos melhores anos da carreira de treinador. O transmontano é o técnico com mais vitórias a nível mundial em 2023. Arrancou a época ao serviço do Botafogo, clube pelo qual somou 25 triunfos em 38 jogos.No final de junho, Luís Castro deixou o emblema carioca no 1º lugar do Brasileirão ao fim de 12 jornadas e com sete pontos de vantagem sobre o Grémio. O convite do Al Nassr revelou-se irrecusável e rumaria ao cada vez mais popular campeonato saudita para tentar levar a equipa de Cristiano Ronaldo ao tão desejado título.Ao serviço do Al Nassr, o técnico de 62 anos soma 21 vitórias em 26 jogos. Na lista dos treinadores mais vitoriosos de 2023 constam ainda os nomes de Abel Ferreira e Jorge Jesus.Luís Castro (Botafogo/Al Nassr) – 46V-64JGuardiola (Man. City) – 40V-55JMarcelo Koller (Al Ahly) – 40V-52JAbel Ferreira (Palmeiras) – 39V-66JEnderson Moreira (Sport) – 39V-66JJuan Pablo Vojvoda (Fortaleza) – 38V-72JJorge Jesus (Fenerbahçe/Al Hilal) – 37V-51JCarlo Ancelotti (Real Madrid) – 37V-54J