Luís Castro irrita-se com pergunta e jornalista responde: «Não fique chateado... nós amamos o Ronaldo»

O Al Nassr visita amanhã o reduto do Istiqlol Dushanbe, do Tajiquistão, numa partida a contar para 6.ª e derradeira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões asiática. Por já ter garantido o primeiro lugar e o consequente apuramento para a próxima fase da prova, Luís Castro decidiu dar descanso a Cristiano Ronaldo e não o incluiu na convocatória. Ora, na conferência de imprensa, o técnico português foi confrontado com a ausência do internacional português e não escondeu a irritação."Eu sou o treinador do Al Nassr, não sou um adepto. Respeito-te muito, mas não podes fazer essa pergunta sobre o Cristiano Ronaldo", disse Luís Castro, que ouviu depois a explicação do jornalista: "Não quero que fique chateado com a minha pergunta sobre o Cristiano Ronaldo. É só porque nós, aqui, amamos o Cristiano e estamos à espera há muitos anos que ele visite o nosso país."