Luís Castro pede tempo: «Não há varinha mágica»

Luís Castro reconheceu que o Al Nassr apresentou duas caras na eliminatória com o Raja Casablanca. "A primeira parte foi totalmente dominada por nós, em que conseguimos dois golos de vantagem, mas o Raja dominou na segunda. O resultado permite-nos a passagem às meias-finais e estamos felizes por isso, embora conscientes do trabalhado que temos pela frente." Confrontado com a irregularidade exibicional da equipa saudita, o técnico português foi perentório e pediu paciência. "Não há milagres. Uma equipa só consegue o seu equilíbrio após algum tempo de trabalho. Não é introduzindo elementos novos todas as semanas que se consegue encontrar estabilidade. As equipas precisam de tempo. Não há uma varinha mágica e já está", vincou Luís Castro, que ainda aguarda a contratação de um central.