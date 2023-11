Luís Castro rendido a Cristiano Ronaldo: «Continua a fazer isto todas as semanas aos 38 anos»

Luís Castro não poupou nos elogios a Cristiano Ronaldo e a toda a equipa após o triunfo, por 2-0, do Al Nassr sobre o Al Khaleej. A formação orientada pelo treinador português bateu o clube liderada pelo compatriota Pedro Emanuel com um golo e assistência de CR7, que, naturalmente, foi tema de análise na conferência de imprensa realizada no final da partida disputada este sábado no Al-Awwal Park.



"Foi um jogo complicado, controlámos o jogo com a posse de bola, mas o mais importante era vencermos e conseguimos. Tento sempre olhar para os problemas da equipa e melhorá-los. Entrámos sempre em campo com uma mentalidade vencedora. No início da época, somámos algumas vitórias e bons resultados e estamos sempre em busca do melhor para a equipa", começou por dizer o técnico luso.

Golo de Cristiano Ronaldo

"Um grande golo de um magnífico Cristiano Ronaldo, que contribuiu para a vitória da equipa. É simplesmente inacreditável. Continua a fazer isto todas as semanas aos 38 anos. É o melhor marcador de 2023 com 44 golos, à frente de jogadores como Erling Haaland [n.d.r.: tem os mesmos 44 do norueguês do Manchester City] e Kylian Mbappé."

União do grupo de trabalho

"Somos uma autêntica família. O nosso objetivo é continuar a trabalhar para fazermos os nossos adeptos felizes. Quando vim para o Al Nassr todos questionavam sobre o meu contrato, que eu não trabalhava num clube da Europa e o porquê de eu ter sido contratado. Hoje, toda a gente me respeita e sou muito feliz por ser respeitado num país que ama o futebol."