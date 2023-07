O Al Nassr entra hoje em ação na 2ª jornada do Grupo C, num duelo frente ao Monastir. Depois do nulo diante do Al Shabab, o objetivo é claro para o técnico Luís Castro. "Numa prova de curta duração como esta todos os jogos são importantes. Ainda para mais, vamos jogar contra uma equipa que perdeu na 1ª jornada, por isso o jogo é crucial para ambos. Sabemos que um triunfo nos facilita vida para passar à próxima fase, mas essa já é a nossa mentalidade em qualquer jogo. O objetivo é sempre ganhar", lançou o técnico português.





Ainda à procura do primeiro golo da época - não marcou nos particulares, nem frente ao Al Shabab - Cristiano Ronaldo estará entre as opções, tal como o lateral Alex Telles, que, ao lado de Luís Castro, começou por explicar porque escolheu o Al Nassr. "Adoro desafios. Quando vi o projeto do clube, o treinador, os jogadores que cá estão... não hesitei", disse o brasileiro, com vontade de "deixar uma boa imagem" frente ao Monastir.Sadio Mané está muito perto de se juntar ao Al Nassr. O senegalês despediu-se ontem do Bayer e deverá fazer hoje, no Dubai, os exames médicos, antes de assinar pelo clube saudita até junho de 2027. De acordo com a imprensa alemã, o Bayern vai receber 30 M€ pela transferência e o avançado vai embolsar 40 M€ por época, livres de impostos.Ontem, Alan Saint-Maximin foi oficializado no Al Ahli que pagará 34,5 M€ ao Newcastle. Um negócio controverso em Inglaterra, já que os clubes partilham o mesmo dono: o fundo de investimento do Estado saudita.