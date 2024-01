Lukaku deixa elogios ao campeonato saudita: «Poderá tornar-se na melhor competição do Mundo»

Romelu Lukaku foi decisivo na vitória da Roma, por 2-1, frente ao Al-Shabab, ao apontar o golo decisivo aos 85 minutos, num jogo particular realizado em Riade. E após a partida, o avançado dos giallorossi deixou elogios ao campeonato da Arábia Saudita, um projeto desportivo que já atraiu grandes nomes do futebol mundial como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Neymar."Nos próximos dois anos, vejo a liga saudita a tornar-se uma das melhores do Mundo, senão mesmo a melhor. Os clubes estão a esforçar-se muito para trazer os melhores jogadores para cá. Em breve poderá ser a melhor competição do Mundo", considerou o avançado.O atacante belga, emprestado pelo Chelsea aos giallorossi, apontou 15 golos em 26 jogos esta temporada ao serviço da equipa agora comandada por Daniele De Rossi.