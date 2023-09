Marcel Keizer despedido do Al Shabab ao fim de seis semanas

O holandês Marcel Keizer já não é o treinador do Al Shabab. Esta quarta-feira, o ex-Sporting foi demitido do cargo, não resistindo aos maus resultados que averbou nas seis semanas que esteve no comando da equipa de Riade.Ao todo, em nove encontros, o ex-Sporting conseguiu duas vitórias, três empates e quatro derrotas, sendo que os dois triunfos foram alcançados nos dois primeiros jogos. Depois disso, sete partidas sem ganhar e o final da paciência dos dirigentes da equipa que ocupa a penúltima posição da Liga saudita.Esta decisão surge poucos dias depois do clube anunciar o seu jogador estrela, com a chegada Yannick Ferreira Carrasco.