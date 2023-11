Marcelo Gallardo sucede a Nuno Espírito Santo no Al Ittihad

Marcelo Gallardo é o sucessor de Nuno Espírito Santo no comando técnico do Al Ittihad, atual 5º classificado no campeonato da Arábia Saudita a 11 pontos (35/24) do líder Al Hilal de Jorge Jesus. O contrato do treinador argentino de 47 anos será válido até 30 de junho de 2025, existindo a opção de prolongá-lo por mais duas temporadas. Segundo a imprensa daquele país do Médio Oriente, El Muñeco irá auferir 22 milhões de euros por ano, passando a ser um dos treinadores mais bem pagos do globo.

O Al Ittihad torna-se no terceiro clube dirigido por Marcelo Gallardo, juntando-se a Nacional Montevideo (uma época, um título) e River Plate (oito anos e meio, 14 troféus). Numa pausa sabática desde 31 de dezembro, Marcelo Gallardo terá nas suas mãos um plantel onde pontificam Benzema, Kanté, Fabinho e Jota. O grande objetivo até ao final do ano é a participação no Mundial de Clubes, que decorre em Jeddah entre 12 e 22 de dezembro. O Al Ittihad enfrenta o Auckland City na 1ª eliminatória e, se for bem-sucedido, tem à espera dele o Al Ahly na ronda seguinte. O vencedor defrontará o Fluminense nas meias-finais. Terá sido este um dos argumentos de Domingos Soares Oliveira, CEO do Al Ittihad, para o convencer depois da ‘nega’ dada por Julen Lopetegui.