Mercado na Arábia Saudita fecha hoje: Al Ittihad ainda pode fazer 'loucura' por Salah

O mercado na Arábia Saudita fecha esta quinta-feira e, por isso, muitos clubes europeus ainda 'tremem' com a possibilidade de ficarem sem os seus craques. O caso mais flagrante é o de Mohamed Salah, que tem o Al Ittihad 'à perna' há largas semanas e que, por isso, vê o seu futuro incerto. O Liverpool já rejeitou este verão uma proposta na ordem dos 175 milhões pela sua estrela mas, de acordo com a 'Sky Sports, o clube orientado por Nuno Espírito Santo pondera aumentar a parada, com possibilidade de chegar a valores a rondar os 200 M€.No entanto, este investimento não recolhe unanimidade no Al Ittihad, pois há quem aconselhe outra tentativa somente no próximo verão. De resto, uma eventual nova proposta teria sempre de ser aprovada pelo diretor-executivo do campeonato saudita, Saad Al Lazeez, e pelo responsável do futebol, Michael Emenalo. Recorde-se que o Al Ittihad é um dos quatro clubes detidos, em 75%, pelo Fundo de Investimento Saudita (PIF), que terá sempre uma palavra a dizer sobre o tema.Até ao momento, a compra mais avultada feita por um clube saudita foi a de Neymar, por quem o Al Hilal pagou 90 milhões de euros ao PSG.