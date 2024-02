Mulher de Mahrez chora na Arábia Saudita: «Disseram-me que a piscina é só para homens»

Taylor Ward, a mulher de Riyad Mahrez, contou em lágrimas no programa da Prime Video 'Marries do ther Game' [Casada com o Jogo] que se 'se passou' quando teve de se confrontar com o conservadorismo da Arábia Saudita, depois de o ex-jogador do Manchester City assinar pelo Al-Ahli no último verão e se mudar para o país."É muito difícil, a vida pode ser muito diferente. Há momentos em que não consigo, não gosto. Mas não tenho outra escolha", começou por explicar a mulher do jogador.Ward admitiu que ficou "chocada" quando Mahrez lhe disse que ia deixar o Manchester City e que iam mudar-se para Jeddah. O jogador disse que a mudança "faz parte do jogo", mas ela mostrou preocupação por ficar "em casa sozinha".A mulher do futebolista, filha do antigo craque Ashley Ward, tem andado entre Manchester e Jeddah a preparar a instalação definitiva da família naquele país árabe, mas já teve vários choques de realidade, à semelhança do que sucedeu com as mulheres de outros jogadores.A influencer contou que telefonou para a receção de um hotel para saber o que ela e a filha de 18 meses podiam usar na piscina, mas não esperava a resposta que recebeu. "Sei que há um certo conservadorismo e liguei para saber que roupa poderíamos usar, se tinha de me cobrir para entrar na água. No entanto, disseram-me 'desculpe, mas a piscina é só para homens, é uma piscina masculina'.""Confesso que fui abaixo porque aquilo atingiu-me. Sei que pode parecer estúpido, eu nem gosto de nadar ou de molhar o cabelo, mas aquela realidade atingiu-me, não estamos a mudar-nos para Espanha ou para um país do género. É uma forma diferente de viver. Só me apercebi na verdade disso quando o Riyad me explicou que aqui não se pode beber. Uma amiga disse-me 'mas podes beber em casa'. Não, não podes, nem dentro da tua casa! Não podes beber no país inteiro, nem comprar no aeroporto. Ninguém virá visitar-me", lamentou Taylor Ward.