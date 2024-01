Nelo Vingada: «Fui despedido da seleção saudita porque rejeitei as intruções do príncipe»

Nelo Vingada, treinador português de 71 anos, foi um dos mais recentes convidados de um programa televisivo do 'Al Arabiya' para fazer uma espécie de lançamento à Taça Asiática que arrancou esta sexta-feira já com um triunfo do Qatar sobre o Líbano, por 3-0.





Em declarações ao canal televisivo, Nelo Vingada recordou o momento em que foi despedido do comando técnico da seleção saudita, logo após a conquista da Taça Asiática de 1996 e do apuramento para o Mundial de 1998. E tudo terá sido devido ao facto de não ter seguido as instruções do príncipe para que retirasse um jogador e colocasse outro ao intervalo do jogo com a China, a contar para os quartos de final da competição asiática. "Ninguém interfere no meu trabalho, e a isso aplica-se a substituição de Youssef Al-Thunayan no jogo dos quartos de final da Taça Asiática de 1996, contra a China", começou por dizer o técnico luso, em resposta à acusação de que recebia instruções para substituir jogadores.

"A primeira parte terminou sem golos e Obeid Al-Dosari [ex-avançado] desperdiçou muitas oportunidades, então pedi aos meus adjuntos que o motivassem e o encorajassem para a segunda parte. Foi então que vieram ter comigo e entregaram-me um telemóvel e do outro lado estava o príncipe Sultan bin Fahd. Na altura, pediu-me que colocasse Sami Al-Jaber no início da segunda parte, um pedido que eu recusei pois não podia substituir um jogador que tinha acabado de motivar para dar o seu melhor", justificou o ex-selecionador da Arábia Saudita.

E continuou: "Aos 15 minutos da segunda parte, Fahd Al-Muhallal, que tinha substituído Al-Dosari, marcou o único golo do jogo. Mas esses foram os meus últimos jogos com a seleção saudita. Depois fui chamado à federação saudita e anunciaram o meu despedimento. Fui despedido porque rejeitei as instruções do príncipe."



Na época seguinte, o experiente treinador assumiu funções no Benfica, como treinador-adjunto do escocês Graeme Souness, antes de voltar a assumir o comando técnico do Marítimo, equipa que orientou entre 1998/99 e 2002/03.