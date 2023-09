Neymar falha penálti mas Al Hilal de Jorge Jesus vence e é o novo líder da Liga Saudita

O Al Hilal de Jorge Jesus venceu esta sexta-feira o Al Shabab em casa, por 2-0, em jogo a contar para a oitava jornada da Liga saudita e é o novo líder isolado da competição.A equipa que contou com o português Ruben Neves no onze titular só dependia de si para ascender à liderança do campeonato, após o Al Ittihad de Nuno Espirito Santo ter empatado a zero na deslocação ao terreno do Al Fayha, e não desperdiçou a oportunidade.Apesar do maior domínio da equipa da casa o jogo acabou mesmo por ir para o intervalo empatado sem golos. Destaque para o penálti desperdiçado por Neymar ao minuto 37, que adia assim a sua estreia a marcar pelo clube saudita.Na segunda parte, ao minuto 68, Neymar através da cobrança de um canto do lado direito, assistiu para Koulibaly, de cabeça, fazer o primeiro golo da partida. O 2-0 foi apontado por Mitrovic, ao minuto 76, após a recarga a um primeiro remate defendido por Seung guy Kim.Com este resultado, o Al Hilal volta aos triunfos depois do empate com o Damac e sobe à liderança, com 20 pontos, agora mais um do que o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, que era líder à entrada desta jornada, e que o Al Taawoun, que venceu o Al Hazem e aproximou-se dos lugares cimeiros.