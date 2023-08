Noite de golos na Arábia Saudita

O campeão Al Ittihad e o Al Hilal brilharam no arranque da 3ª jornada da liga saudita. Numa noite de muitos golos, tanto a equipa de Nuno Espírito Santo - que lançou Jota aos 67’ – como o conjunto de Jorge Jesus – Rúben Neves foi titular – venceram por 4-0. Frente ao Al Riyadh, o destaque vai para primeiro golo de Benzema no campeonato e para um bis de Hamdallah. Já frente ao Al Raed, Mitrovic faturou na estreia pelo Al Hilal (a passe de Rúben Neves), mas Milinkovic-Savic acabou expulso (76’).

Em evidência esteve ainda Fábio Martins, que fez o golo do empate (1-1) do Al Khaleej na visita ao Al Ettifaq. Pedro Rebocho e Ivo Rodrigues foram também titulares na equipa de Pedro Emanuel. Jorge Mendonça é que não teve uma noite feliz: o ‘seu’ Al Akhdoud esteve muito perto de arrancar um nulo no reduto do poderoso Al Ahly, mas Kessié deu o triunfo aos anfitriões nos descontos (90’+7), mantendo a turma de Jeddah só com vitórias, a par do líder Al Ittihad.

Hoje será a vez do Al Nassr entrar em ação. Depois de arrancar o campeonato com duas derrotas, a equipa de Luís Castro, Ronaldo e Otávio – que poderá estrear-se – visita o Al Fateh.

Rivais definidos na Champions

O sorteio da Champions realizou-se ontem e o Al Nassr defronta os campeões do Irão (Persepolis) e do Qatar (Al Duhail, de Rúben Semedo), além do Istiklol (Tajiquistão), no Grupo E. Já o Al Ittihad (Gr. C) joga com Sepahan (do Irão e treinado por José Morais), Al Quwa (Iraque) e AGMK (Uzbequistão), enquanto o Al Hilal (Gr. D) enfrenta Nassaji (Irão), Mumbai City (Índia) e Navbabhor (Uzbequistão).