Nutricionista do Al Nassr sobre Cristiano Ronaldo: «Leva o bom trabalho a outro nível»

José Blesa é nutricionista do Al Nassr e não tem dúvidas que Cristiano Ronaldo devia ser objeto de estudo. É sabido que o craque português, além do treino e do descanso, não descura uma boa alimentação, facto que é agora confirmado pelo espanhol."Trabalhei com muitos desportistas de alto nível, de modalidades distintas e muitos deles foram exemplos de trabalho e perseverança. Mas tenho de admitir que o Cristiano leva o bom trabalho a outro nível e é objeto de estudo sobre o que fazer e de como fazer para se ter um rendimento ao mais alto nível numa idade em que a maioria dos futebolistas estão retirados há anos", explicou José Blesa numa entrevista ao jornal 'Marca'..Depois, contou o que encontrou no Al Nassr. "O clube mudou muito nestas duas temporadas. As instalações não eram as que são agora, não havia um nutricionista antes da minha chegada e tivemos de criar um departamento a partir do zero. Tivemos de criar hábitos nos jogadores locais. Profissionalizámos as instalações, a cozinha e as rotinas, com o apoio de cada pessoa do clube. Ainda há muito trabalho por fazer, mas crescemos a passos de gigante."E que conselho daria a quem quer tornar-se futebolista de elite? "Que preste muita atenção a este treino invisível, que treine mas que também descanse. Que coma de forma adequada para melhorar a sua saúde, o seu rendimento, porque o futebol é cada vez mais físico e menos técnico. Deixou de ser um segredo de que para chegarem longe na carreira os jogadores têm de se cuidar 24 horas por dia."