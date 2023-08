Oficial: Bono reforça baliza do Al Hilal de Jorge Jesus

O Al Hilal, de Jorge Jesus, oficializou esta quinta-feira a contratação de Yassine Bounou, mais conhecido por Bono. O guarda-redes marroquino, de 32 anos, chega do Sevilha para reforçar a baliza da equipa treinada pelo técnico português, que recebe assim mais um nome de peso e que se junta a Neymar, Rúben Neves, Koulibaly, Milinkovic-Savic e Malcom.Os valores da transferência não foram revelados, mas, de acordo com Fabrizio Romano, o clube árabe pagou 21 milhões de euros ao emblema espanhol. De acordo com a 'Marca', Bono assinou até 2026 com o Al Hilal e irá receber seis vezes mais do que aquilo que auferia na Andaluzia.O internacional marroquino, que ainda ontem foi titular na derrota do Sevilha diante do Man. City na Supertaça Europeia , deixa o conjunto andaluz - pelo qual conquistou duas Ligas Europa (2019/20 e 2022/23) - quatro épocas depois.