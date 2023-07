Oficial: Firmino reforça ataque do Al-Ahli da Arábia Saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roberto Firmino é o mais recente nome sonante que o futebol saudita terá em 2023/24. O avançado brasileiro, de 31 anos, foi esta terça-feira oficializado como reforço do ataque do Al-Ahli, de Jeddah, clube com o qual assinou um contrato válido por três temporadas (até 2026).

O internacional brasileiro assinou como jogador livre no mercado, depois de ter terminado a sua ligação de 8 temporadas com o Liverpool. Na última época, Firmino apontou 13 golos e assinou quatro assistências pelos reds.