Oficial: Marcelo Gallardo sucede a Nuno Espírito Santo no Al Ittihad

Está encontrado o sucessor de Nuno Espírito Santo no comando técnico do Al Ittihad. Trata-se do argentino Marcelo Gallardo, técnico de 47 anos que estava sem clube desde que deixou o River Plate na época passada. De acordo com a nota do conjunto de Jeddah, Gallardo assina contrato por um ano e meio.O Al Ittihad, onde atuam N'Golo Kanté, Fabinho e Karim Benzema, é o terceiro clube da carreira do técnico argentino, que no passado orientou o Nacional de Montevideu e o já referido River Plate, clube no qual, em oito épocas, conquistou praticamente todos os títulos que havia para conquistar (apenas falhou o Mundial de Clubes).