Passe soberbo de Brozovic e toque de ombro de Cristiano Ronaldo: dupla deu 'show' neste lance

Brozovic, uma das caras novas do Al Nassr para a nova temporada que se avizinha, e Cristiano Ronaldo, figura maior da formação de Riade e do campeonato saudita, estão a fazer as delícias dos adeptos presentes nas bancadas do Estádio do Algarve a assistir ao Celta-Al Nassr. O ex-Inter Milão encontrou o português com um soberbo passe longo de uma ponta à outra do relvado, com o camisola '7' dos sauditas a tocar para um companheiro de equipa com o ombro direito.