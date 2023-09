Pedro Emanuel bate Jorge Mendonça em duelo da Liga da Arábia Saudita

O Al Khaleej, treinado pelo português Pedro Emanuel, venceu esta sexta-feira fora o Al Akhdoud, comandado por Jorge Mendonça, por 1-0, no dia de fecho da sétima jornada da Liga de futebol da Arábia Saudita.

O atacante luso Fábio Martins falhou um penálti para os visitantes em cima do intervalo (45+1'), mas, aos 60', o jovem ponta de lança alemão Khaled Narey, também da marca dos 11 metros, fez o único golo da partida, dando os três pontos ao Al Khaleej, que contou ainda com os portugueses Pedro Rebocho e Ivo Rodrigues na equipa titular.

Com a vitória, a formação liderada por Pedro Emanuel, segue no 10.º lugar com 12 pontos, enquanto o adversário é 15.º (apenas um lugar acima da linha de água) com quatro pontos na milionária Liga saudita, que é liderada pelo Al Ittihad (18 pontos), do técnico Nuno Espírito Santo.