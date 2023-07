Rui Vitória lança alerta sobre a Arábia Saudita: «Conheço-os, a forma como pensam pode mudar rapidamente»

Atual selecionador do Egito, Rui Vitória passou pela Arábia Saudita ainda antes do recente 'boom' de investimento - comandou o Al Nassr em 2019/20 -, mas é com conhecimento de causa que fala da forma como o futebol saudita é pensado. E, na visão do treinador português, para aqueles lados as coisas podem mudar... muito rapidamente."Quando o Cristiano Ronaldo foi para lá, deixaram uma forte mensagem e tiveram de trazer jogadores. As ofertas são muito altas e os jogadores estão a pensar nas suas vidas e agora vemo-los a ir para lá. Acredito que pode tornar-se numa liga forte, mas também tenho as minhas dúvidas. Conheço a personalidade das pessoas e a forma como pensam pode mudar rapidamente. Nesta altura estão muito motivados para investir, mas podem mudar a sua ideia e num dia param. Na Europa as coisas são mais planeadas, esses clubes não dependem de emoções", disse o técnico, ao 'The Athletic'.