Sadio Mané oficializado no Al Nassr de Luís Castro

O Al Nassr oficializou esta terça-feira a contratação do avançado senegalês Sadio Mané, num negócio que, segundo a Sky Sports, terá custado aos sauditas uma verba entre os 28 e os 30 milhões de euros. De acordo com a mesma publicação, o dianteiro que atuava no Bayern Munique assinou contrato com a equipa orientada por Luís Castro até 2027.

Sadio Mané, de 31 anos, cumpriu apenas uma temporada nos bávaros, clube ao qual chegou depois de seis épocas ao mais alto nível no Liverpool. No entanto, a passagem do avançado pela Alemanha ficou marcada por um rendimento irregular, lesões e, como pior momento, a agressão ao colega de equipa Leroy Sané.

Em declarações à Sky Sport alemã, ainda antes do negócio ter sido confirmado, o próprio jogador mostrou estar magoado com a saída e Thomas Tuchel, treinador do Bayern Munique, confessou que "é um momento triste, mas a melhor solução foi desfazer o vínculo".