Sport TV renova direitos de transmissão da Liga saudita

A SportTV anunciou esta quarta-feira a renovação dos direitos de transmissão da Liga da Arábia Saudita.A primeira transmissão do campeonato da Saudi Pro League 2023/2024 vai acontecer a 11 de agosto, às 19 horas, com o jogo entre o Al Ahli e o Al Hazem.Já o Al-Nassr terá encontro marcado na primeira jornada com o Al-Ettifaq, a 14 de agosto, a partir das 19 horas.A estação televisiva garantiu a transmissão em exclusivo de três jogos por jornada do campeonato saudita.