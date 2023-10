Tottenham 'chama' por Jota: «Tem qualidade para jogar na Premier League»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já lhe tínhamos contado no Record que Jota poderia aproveitar a boa relação com o treinador Ange Postecoglou, cimentada quando ambos alinhavam no Celtic, para 'fugir' da Arábia Saudita rumo ao Tottenham.

Numa altura em que já se entendeu que não é opção para o treinador Nuno Espírito Santo no Al-Ittihad, o que tem motivado muitas interrogações na Europa do futebol, um antigo jogador dos spurs 'abriu as portas' da Premier League ao português.

"O Jota tem um ordenado imenso mas se chegar por empréstimo, o Tottenham só terá de pagar uma parte. O Ange Postecoglou conhece-o muito bem, obviamente, e sabe aquilo de que ele é capaz", registou o escocês Allan Hutton, antigo jogador dos londrinos.

"Ele joga numa posição onde o Tottenham precisa de um pouco de concorrência. Jogadores como Son e Kulusevski jogam por fora, mas penso que o Jota poderia acrescentar alguma coisa", explicou depois.

"Penso que ele tem qualidade para jogar na Premier League. Está na idade certa, ainda tem margem de progressão e, bem vistas as coisas, é sempre um pouco mais fácil quando conheces o treinador", rematou.