Três jogadores do Al Nassr castigados pela federação

A federação saudita anunciou o castigo aos seis jogadores que se recusaram a participar na recente Taça da Ásia depois de terem sido convocados pelo selecionador Roberto Mancini. E o Al Nassr é o clube mais penalizado. Luís Castro viu três pupilos a serem punidos, com o guarda-redes Nawaf Al Aqidi, que foi suspenso por cinco meses e multado em 74.260 euros. Já o avançado Mohammed Marran fica de fora um mês, pagando 49.500 euros, a multa que o defesa Sultan Al Ghannam também terá de pagar, mas sem ficar qualquer período de fora. O Al-Nassr vai recorrer das decisões. Khalid Al-Ghannam e Ali Hazazi (ambos do Al Ettifaq) foram também suspensos por um mês (com multa de 49.500 euros) e Salman Al-Faraj (Al Hilal) só terá de pagar 24.750 euros.

Otávio falha Champions

Cristiano Ronaldo e companhia prosseguiram ontem a preparação para a visita ao Al Fayha, amanhã, na 1ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática. Um jogo no qual Luís Castro já poderá utilizar o australiano Aziz Behich, recém-contratado para preencher a vaga de jogador asiático. No entanto, o técnico português só pode contar com mais cinco estrangeiros, o limite permitido na prova. E de acordo com a imprensa saudita, Otávio deverá ser um dos sacrificados, pois os escolhidos serão Cristiano Ronaldo, Laporte, Brozovic, Talisca e Sadio Mané.