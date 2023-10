Um caso bicudo: Jota pode encontrar 'salvação'... no Tottenham

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi de forma surpreende que ficámos a saber que o jovem extremo português Jota tinha os caminhos tapados no Al Ittihad da Arábia Saudita, para onde se transferiu proveniente do Celtic.

A limitação do número de estrangeiros e um alegado desconforto dos adeptos por não se tratar de um craque de topo mundial, determinaram que o jogador tenha ficado com pouca margem de utilização no emblema liderado por Nuno Espírito Santo.

Contudo, de acordo com a imprensa inglesa, pode haver um caminho alternativo para Jota voltar a sorrir. Caso o jogador fique disponível para transferência, algo que pode muito bem acontecer no louco mundo das transferências sauditas, então o Tottenham poderá receber o antigo jogador do Benfica de braços abertos, em janeiro de 2024.

A boa relação que tem com o treinador dos Spurs, Ange Postecoglou, cimentada nos tempos em que conquistaram muito no Celtic, é a base desta especulação. Brentford, Crystal Palace, Everton, Fulham e West Ham United também podem ser opção, uma vez que já mostraram interesse no português.